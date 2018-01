BENZINA E DIESEL, L'ORA DEI RITOCCHI

25 gennaio 2018- 09:21

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Timidi ritocchi al rialzo sulla rete carburanti nazionale. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo in frenata dopo i rialzi dei giorni scorsi, infatti, IP ha rivisto oggi all'insù di 0,5 cent i prezzi raccomandati di benzina e diesel, rompendo uno stallo che si protraeva da 9 giorni.Sul territorio, comunque, continua a prevalere una sostanziale calma a livello di prezzi praticati. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,564 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,558 a 1,582 euro/litro (no-logo 1,539). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,431 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,427 a 1,450 euro/litro (no-logo a 1,411).Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,696 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,663 a 1,771 euro/litro (no-logo a 1,580) mentre per il diesel la media è a 1,566 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,536 a 1,650 euro/litro (no-logo a 1,452). Il Gpl, infine, va da 0,662 a 0,673 euro/litro (no-logo a 0,650).