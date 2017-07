BENZINA E DIESEL, PIENO SALATO PER IL PRIMO ESODO

21 luglio 2017- 09:49

Roma 21 lug.(AdnKronos) - Alla vigilia di un weekend di partenze si registra un giro di aumenti sulla rete carburanti, sulla scia del rialzo delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. In particolare a muovere i prezzi raccomandati di benzina e diesel, con identici rincari di 1 centesimo su entrambi i prodotti, sono Esso, Q8, Tamoil e TotalErg. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell'Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,485 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,478 a 1,513 euro/litro (no-logo 1,465). Il prezzo medio praticato del diesel è pari a 1,325 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,323 a 1,346 euro/litro (no-logo a 1,303). Il Gpl, infine, va da 0,581 a 0,608 euro/litro (no-logo a 0,577).