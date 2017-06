BERGAMO: ACCOLTELLA IL FRATELLO E LO FA FINIRE ALL'OSPEDALE

5 giugno 2017- 21:38

Milano, 5 giu. (AdnKronos) - Tentato omicidio in famiglia, in provincia di Bergamo: due giovani fratelli di origine albanese, 22 e 24 anni, hanno litigato violentemente e uno dei due ha accoltellato l'altro facendolo finire all'ospedale. L'episodio è accaduto a Ponte San Pietro, questa mattina, e ha portato all'arresto di uno dei due uomini, il fratello maggiore. L'altro è ricoverato all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e, nonostante la ferita profonda all'addome, stando a quanto riporta l'Eco di Bergamo, non sarebbe in pericolo di vita.