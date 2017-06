BERGAMO: ACCOLTELLA IL FRATELLO E LO FA FINIRE ALL'OSPEDALE (2)

5 giugno 2017- 21:57

(AdnKronos) - Il fratello vittima della coltellata, 22 anni quest'anno, ha ricevuto il fendente vicino al cuore e le sue condizioni, si apprende da fonti dell'ospedale, sarebbero gravi ma stabili. In questo momento si trova in terapia intensiva, intubato e in prognosi riservata: domattina potrebbe già essere più chiaro il quadro della situazione.