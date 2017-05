BERGAMO: CONTROLLI ANTIDROGA POLIZIA LOCALE, IN SEI MESI 11 ARRESTI

20 maggio 2017- 14:22

Milano, 20 mag. (AdnKronos) - Giro di vite della polizia locale di Bergamo sullo spaccio di sostanze stupefacenti in città. Sono undici gli arresti effettuati negli ultimi sei mesi dalla polizia locale: dopo i tre arresti della settimana scorsa, lo scorso giovedì pomeriggio gli agenti del nucleo di sicurezza urbana hanno fermato un altro spacciatore all’incrocio tra via Paglia e via Bonomelli.Si tratta di un ragazzo di 24 anni senza fissa dimora, arrestato mentre vendeva hashish a un 44enne residente in città. Addosso gli agenti gli hanno trovato circa 40 grammi di droga, che sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato e denunciato anche per possesso di un coltellino.