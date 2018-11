15 novembre 2018- 12:58 Bergamo: esplode piano palazzina in Val Brembana, un'anziana è grave

Milano, 15 nov. (AdnKronos) - Esplosione al terzo e ultimo piano di una palazzina, nella Val Brembana, a San Giovanni Bianco (Bergamo). Nella deflagrazione, causata probabilmente da una fuga di gas, sono rimaste ferite diverse persone, tra cui una donna anziana di 80 anni, ricoverata in codice rosso per ustioni all'ospedale Papa Giovanni. Altri otto sono stati soccorsi dal 118 ma in codice verde.