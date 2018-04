26 aprile 2018- 13:51 Bergamo: Gori, reintrodurre educazione civica nelle scuole (2)

(AdnKronos) - Nel 2010, ricorda il sindaco di Bergamo, "tutti gli Stati membri hanno adottato la Carta del Consiglio d'Europa sulla 'educazione democratica e l'educazione ai diritti umani'; è importante darne completa attuazione anche nel nostro Paese, dove assistiamo ogni giorno a fenomeni di deterioramento della Coesione sociale e di aggiramento delle regole del vivere civile".Questa mattina sindaco e assessore hanno incontrato i dirigenti scolastici dei nove istituti comprensivi comunali per lanciare la proposta e condividere punti di vista sulla questione. Il Comune di Bergamo lavorerà poi per coinvolgere l’ufficio scolastico per rendere ancora più robusta la propria richiesta di reintroduzione della materia per il prossimo anno.