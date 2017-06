BERGAMO, L'EX LA MINACCIA CON COLTELLO: LEI LO INVESTE E LO UCCIDE

19 giugno 2017- 13:03

Milano, 19 giu. (AdnKronos) - Per sfuggire a una aggressione, ha travolto con l'auto l'uomo che l'aveva accoltellata. E' accaduto a Villongo, nella bergamasca, a una 44enne che ha ucciso un coetaneo di origine albanese.Tutto ha avuto inizio intorno alle 8 di stamane, quando la donna, una 44enne bresciana, giunta in piazza Roma per iniziare il suo turno di lavoro, è scesa dalla sua auto ed è stata aggredita dall'uomo che con un coltello l'ha ferita a un braccio. Terrorizzata, ha cercato di fuggire con l'auto, ma una volta ingranata la marcia lo ha travolto. Sul posto sono giunti i carabinieri di Bergamo e il personale sanitario del 118 che ha prestato i primi soccorsi. La donna è stata trasferita in stato di choc all'ospedale Sarnico, per l'uomo invece non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo.Da alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, prima dell'aggressione tra i due ci sarebbe stata una discussione particolarmente animata. Il motivo sarebbe riconducibile a una relazione avuta in passato, tanto che non si esclude che l'uomo perseguitasse la 44enne proprio a causa della fine del rapporto.