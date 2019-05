27 maggio 2019- 19:28 Bergamo: Martina, 'vittoria Gori emozione fortissima'

Roma, 27 mag. (AdnKronos) - "La vittoria al primo turno di Giorgio Gori a Bergamo è un’emozione fortissima. È prima di tutto il successo di una persona, appassionata e competente, diventato in questi anni uno degli amministratori più capaci del paese, arrivato alla politica dalla società”. Così su Facebook l’ex segretario e deputato del Partito democratico Maurizio Martina.“È la vittoria - aggiunge Martina - di una squadra di persone, donne e uomini, capaci di fare buona politica per la propria comunità tenendo insieme ascolto, azione, apertura e valori. E capaci di pensare alle persone. Si è lavorato tanto in anni difficili per tutto questo e il Partito Democratico di Bergamo è oggi una delle esperienze più avanzate del centrosinistra da cui imparare. Grazie davvero di cuore a tutti quelli che ci hanno creduto e non hanno mai mollato".