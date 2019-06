17 giugno 2019- 18:56 Bergamo: Meloni su carabiniere ucciso, 'pena esemplare per assassino'

Roma, 17 giu. (AdnKronos) - “Travolto e trascinato per 50 metri da un conducente ubriaco che non si è fermato al posto di blocco: le mie condoglianze alla famiglia del carabiniere ucciso a Bergamo mentre faceva il proprio dovere per la sicurezza di tutti noi. Giustizia per Emanuele Anzini, pena esemplare per l'assassino!”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.