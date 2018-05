5 maggio 2018- 17:06 Bergamo: Padoan e Del Din al giuramento allievi ufficiali della Gdf

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Cerimonia solenne, questa mattina a Bergamo, per il giuramento degli allievi ufficiali del 117esimo corso 'Ala IV' e del 16esimo corso 'Dragone', iscritti al primo anno di Accademia. Numerose le personalità politiche e istituzionali intervenute, tra cui il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan e la professoressa Paola Del Din, decorata di medaglia d’oro al valor militare. Presenti anche il capo di stato maggiore della difesa Claudio Graziano, il comandante generale della guardia di finanza Giorgio Toschi e il comandante in seconda nonché ispettore per gli istituti di istruzione della guardia di finanza Filippo Ritondale, oltre a numerosi parlamentari bergamaschi, ai vertici della magistratura locale e regionale, delle forze armate e di polizia in ambito interregionale e ai rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali. Il giuramento rappresenta il momento più significativo della vita dell’Accademia e quest'anno affianca l'80esimo anniversario della consegna della bandiera d'istituto all’Accademia, equiparata alla bandiera di guerra, che nel corso della cerimonia è stata insignita della medaglia d'oro di prima classe ai 'benemeriti della cultura e dell'arte' concessa dal presidente della Repubblica con decreto del 10 aprile 2018.