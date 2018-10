10 ottobre 2018- 19:37 Bergamo: tentano furto in casa ma vengono riconosciute, 2 arresti

Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Hanno tentato di forzare la porta di un appartamento, ma il proprietario, che era dentro casa, le ha viste e ha chiamato la polizia locale che le ha arrestate. E' accaduto a Bergamo a due ragazze di 20 e 24 anni.Le due, una nata a Torino e residente a Rovigo, l'altra di origine croata, erano state notate insieme a un uomo all'interno di un condominio di via Carducci; un cittadino aveva chiamato il 112 segnalando la presenza del gruppetto, che si aggirava con atteggiamenti sospetti. Quando la pattuglia è arrivata, però, i tre aveva già fatto perdere le loro tracce.Nel frattempo gli agenti di una seconda pattuglia, richiamata in zona dalla comunicazione radio, hanno notato le due in una via poco distante e hanno deciso di sottoporle a un controllo.