10 ottobre 2018- 19:37 Bergamo: tentano furto in casa ma vengono riconosciute, 2 arresti (2)

(AdnKronos) - A quel punto, un uomo è intervenuto spiegando ai poliziotti di aver riconosciuto le due perché le aveva viste mentre tentavano di forzare la porta dell'appartamento dei suoi vicini, al secondo piano di una palazzina in via San Bernardino, fornendo anche la descrizione degli attrezzi usati per scassinare la serratura.Accompagnate al comando, sono state trovate in possesso di due cacciaviti lunghi oltre 25 centimetri, un cacciavite di 15 e una chiave inglese. Entrambe risultate con precedenti per una serie di furti commessi negli ultimi due anni in diverse zone del Nord Italia, sono state arrestate. Con questo, salgono a 39 gli arresti portati a termine dalla polizia locale di Bergamo nel 2018.