BERLINGUER: ROSATO, RESTA GUIDA E PUNTO RIFERIMENTO

11 giugno 2017- 14:41

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Siamo ancora in cammino per un paese e una politica migliore. #Berlinguer rimane una guida e un punto di riferimento @Deputatipd". Lo scrive su twitter il capogruppo del Pd, Ettore Rosato, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Enrico Berlunguer,