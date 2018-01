BERLUSCONI: SALVINI, IN TUNISIA? SONO SCELTE

14 gennaio 2018- 15:05

Milano, 14 gen. (AdnKronos) - "Sono scelte, non commento. Berlusconi è liberissimo di andare in Tunisia". Così il segretario della lega, Matteo Salvini, intervenendo al programma 'Mezz'ora in più' di Lucia Annunziata in relazione al possibile viaggio del leader di Forza Italia ad Hammamet per l'anniversario della morte di Bettino Craxi.