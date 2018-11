26 novembre 2018- 19:29 Bertolucci: Fratoianni, anticonformista e compagno appassionato

Roma, 26 nov. (AdnKronos) - "Addio Bernardo Bertolucci. Grande intellettuale anticonformista, compagno appassionato. Nonostante la malattia di questi anni, non ha mai smesso di essere lucido nel giudicare quello che avveniva in Italia: dall'avvento di Berlusconi, alla rimozione della nostra storia passata e delle conquiste civili e sociali." Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e uguali. "Ha sempre indicato in maniera anche caustica la strada da seguire, a partire dalla difesa della Costituzione. Ci mancherà -conclude Fratoianni- anche se rimarranno le sue opere, i suoi capolavori".