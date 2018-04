26 aprile 2018- 17:57 Best and Fast Change: + 33% di fatturato e impennata delle transazioni (2)

(AdnKronos) - Da sempre Best and Fast Change è impegnata nella Responsabilità Sociale d’Impresa, con un’attenzione particolare al mondo dell’infanzia. In questo avvio di 2018 la società di cambiavalute fiorentina ha scelto di supportare la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer con una donazione a sostegno delle attività di Pet Therapy e il Dynamo Camp con un finanziamento a favore del nuovo progetto 'Gli Orti di Dynamo'. Nel 2018 è stata intrapresa una partnership con la Fondazione dell'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, a supporto del progetto I4Children. Nel 2017 la società ha avviato, inoltre, una collaborazione con la Fondazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze. L’Istituto è una delle più antiche istituzioni italiane dedicate alla tutela dell’infanzia. Dal 5 febbraio 1445, giorno in cui venne accolta la piccola Agata Smeralda qui abbandonata, l’Istituto opera ininterrottamente in favore dei bambini, delle madri e delle famiglie. Il 4 luglio ospiterà un evento promosso e organizzato dalla Best and Fast Change e da Dynamo Camp, con un focus sulla responsabilità sociale di impresa, destinato a coinvolgere le più importanti realtà aziendali toscane, da sempre impegnate in iniziative solidali.