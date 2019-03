5 marzo 2019- 10:12 betbeb

Roma, 5 mar. - (AdnKronos) - L'Istat rivede, migliorandola in rialzo di 0,1 punti, la stima sul Pil italiano nel quarto trimestre del 2018 con un calo che si attesta allo 0,1% rispetto al trimestre precedente mentre la variazione è nulla nei confronti dello stesso periodo del 2017. Il dato provvisorio diffuso il 31 gennaio scorso vedeva invece una variazione congiunturale negativa dello 0,2% mentre quella tendenziale era pari a +0,1%. Il quarto trimestre del 2018 - ricorda l'Istat - ha avuto una giornata lavorativa in meno del trimestre precedente e due giornate lavorative in più rispetto al quarto trimestre del 2017. In ogni caso, precisa l'istituto di statistica, "la stima dei conti economici trimestrali è coerente con quella annuale diffusa il 1° marzo". La variazione acquisita per il 2019 è pari a -0,1%. Rispetto al trimestre precedente, tutti i principali aggregati della domanda interna registrano aumenti, con una crescita dello 0,1% dei consumi finali nazionali e dello 0,3% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono cresciute, rispettivamente, dello 0,7% e dell’1,3%.