24 ottobre 2018- 08:57 Bicocca, al via mostra fotografica 'Policentri-città'

Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Una sintesi visiva del processo di cambiamento del quartiere Bicocca dal 1997 ad oggi, per riflettere sull’evoluzione e sul ruolo avuto dall’Ateneo sul territorio in occasione del Ventennale. Questo lo scopo della mostra fotografica “Policentri-città. Visioni e revisioni in Area Bicocca” realizzata e curata da Cristiano Mutti, fotografo ed esperto di ricerca visuale, con la supervisione di Elena dell’Agnese, docente di geografia urbana di Milano-Bicocca.Da oggi mercoledì 24 ottobre sarà possibile visitare la mostra presso la Galleria espositiva di fianco l’Aula Magna (Edificio U6, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano). Immagini e testi racconteranno, attraverso pannelli fotografici realizzati con la tecnica del collage, i mutamenti del territorio dove sorge l’Ateneo, con un’attenzione particolare al passaggio dalle ex aree industriali al moderno campus universitario.In occasione dell’inaugurazione della mostra, oggi alle 10.30, si terrà un convegno dal titolo “L’Università come fattore di valorizzazione del territorio”. Ad aprire la mattinata i saluti istituzionali di Cristina Messa, rettore di Milano-Bicocca, e di Giampaolo Nuvolati, direttore del Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale. A seguire, interverranno Paolo Galli, Serena Vicari, Valeria Fedeli, Marco Maggioli ed Emilio Mazza (docenti degli atenei milanesi Milano-Bicocca, Politecnico e Iulm) che illustreranno lo stato dell’arte dei processi di riqualificazione urbana e il ruolo strategico dell’istituzione universitaria in questi mutamenti. La mostra sarà aperta fino al 12 gennaio 2019, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 presso l’Università di Milano-Bicocca (Ed.U6, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano). La visita è ad accesso libero e gratuito.