BIENNALE: BOSCHI, MOSTRA SU UMANESINO E GIOVANI, BONUS CULTURA PER LORO

13 maggio 2017- 15:07

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Lo splendore di Venezia, il fascino della storia e la meraviglia dell'arte nella 57esima edizione della Biennale di Venezia, dal titolo 'Viva arte Viva', curata da Christine Macel, che è stata inaugurata questa mattina. È stato un privilegio premiare Anne Imhof, artista tedesca, con il Leone d'Oro per la miglior Partecipazione Nazionale a una mostra che da più di 100 anni richiama a sé migliaia di visitatori riunendo artisti di tutte le nazionalità". Lo scrive Maria Elena Boschi su Facebook. "L'edizione di quest'anno .-prosegue la sottosegretario alla presidenza del Consiglio- è dedicata all'umanesimo, movimento artistico della mia Toscana che nel mondo di oggi rappresenta un ideale cui tendere. Ma è anche dedicata ai giovani artisti: la storia e la nostra arte non sono nel passato, sono nel futuro. L'abbiamo sostenuto per primi nei MilleGiorni, con il #bonus cultura che ha messo in primo piano i giovani. Adesso #avanti".