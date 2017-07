BIM: PROROGATA FINO AL 31/7 PERIODO ESCLUSIVA A BANCA ZARATTINI

5 luglio 2017- 21:51

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (BIM), che si è riunito oggi, ha autorizzato una proroga sino al 31 luglio prossimo del periodo di esclusiva concesso a Banca Zarattini & Co. per la definizione degli accordi relativi alla cessione del 100% delle azioni di BIM Suisse S.A. e alla collaborazione commerciale. Lo rende noto Banca Intermobiliare in un comunicato.