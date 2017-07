BIMBA MUORE SOFFOCATA DA BOCCONE DI CARNE, TRAGEDIA IN PUGLIA

30 luglio 2017- 20:18

Bari, 30 lug. (AdnKronos) - Tragedia in Puglia, dove una bambina di dieci anni è morta soffocata da un boccone di carne. E' successo a Melissano, in Salento. I genitori, accortisi di quanto stava accadendo, hanno cercato inutilmente di aiutarla, ma la bambina ha iniziato a mostrare chiari segni di ipossia e hanno chiamato il 118. Il boccone le sarebbe andato di traverso, ostruendole le vie respiratorie. Inutili i soccorsi dei sanitari del pronto intervento che hanno tentato di rianimarla. Il pm di turno del Tribunale di Lecce non ha ritenuto di disporre l'autopsia. Un fatto, questo, che riporta alla memoria quanto successo a marzo di quest'anno quando, fu un 58enne di Maglie a morire in circostanze simili. In questi casi, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è completamente inutile attendere l’arrivo dell’ambulanza. Se un boccone va di traverso, o si eseguono immediatamente le manovre di salvataggio suggerite da medici e pediatri o il bambino muore. Fra i bambini da zero a quattro anni il soffocamento è la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali.