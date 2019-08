19 agosto 2019- 11:42 Bimbo di 2 anni precipita dalla finestra

Firenze, 19 ago. (AdnKronos) - Un bambino inglese di due anni e mezzo, ospite con la propria famiglia in un agriturismo in via colle di Montalbino nel comune di Montespertoli, in provincia di Firenze, è precipitato dalla finestra facendo un volo di sei metri. Soccorso dal 118, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale pediatrico Meyer. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Montespertoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.15. Da una prima ricostruzione sembra che il bimbo, mentre i genitori si trovavano all'interno della loro stanza, fosse andato nella stanza della sorellina di 5 anni. Dopo essere salito sul lettino vuoto vicino alla finestra aperta, si sarebbe sporto e, dopo aver sfondato la zanzariera, sarebbe caduto di sotto (6,30 metri di dislivello).