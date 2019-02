26 febbraio 2019- 13:28 Biogas Italy 2019, il summit della filiera agricola del 'gas verde'

Roma, 26 feb. - (AdnKronos) - Il gas rinnovabile italiano si candida a traghettare l’economia verso un orizzonte di sostenibilità ambientale, agendo di concerto con le altre fonti energetiche rinnovabili. L'Italia dispone di una filiera agricola particolarmente vitale e in grado di produrre biogas, convertibile in energia elettrica e termica, e biometano, prodotto che può essere immesso nell’infrastruttura del gas o utilizzato come biocarburante avanzato. Per questo il Consorzio Italiano Biogas (Cib) organizza “Biogas Italy 2019 – Change climate”, il summit della filiera agricola del biogas e biometano che si terrà giovedì 28 febbraio e venerdì 1 marzo a Milano (Auditorium BPM) e che coinvolgerà agricoltura, industria, ricerca e politica per fare il punto sulle prospettive del comparto.L’interesse del mondo industriale "è molto forte e si rivolge soprattutto al biometano come biocarburante avanzato da impiegare nell’alimentazione di mezzi pesanti e industriali ma anche nel settore della crocieristica e del trasporto navale sottoforma di GNL - spiega Piero Gattoni, presidente del Cib - Proprio per approfondire questi aspetti abbiamo invitato a 'Biogas Italy 2019' rappresentanti di aziende di primaria importanza che porteranno la loro esperienza e opinione rispetto al ruolo del biometano in ambito di grandi flotte, logistica e crocieristica. D’altra parte - conclude Gattoni - l’industria si sta rivelando molto ricettiva anche rispetto alla possibilità di impiegare il biometano rinnovabile nei processi produttivi".