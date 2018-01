BIO-ON: ACCORDO CON HERA, FORNIRà ENERGIA A SUA NUOVA FABBRICA BIOPOLIMERI

16 gennaio 2018- 10:32

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - Il gruppo Hera fornirà energia pulita a Bio-on per la nuova fabbrica di biopolimeri innovativi che il gruppo sta costruendo a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna. L'accordo è stato sottoscritto con Hera Servizi Energia, che fornirà un impianto di trigenerazione mettendo a disposizione energia elettrica prodotta e autoconsumata; energia termica sotto forma di vapore ed energia frigorifera. L’intesa pluriennale comprende la realizzazione e la manutenzione di tutto il polo tecnologico-energetico associato alla fornitura di energia, per un investimento complessivo da parte di Hera Servizi Energia pari a 2,4 milioni di euro. Lo stabilimento di Bio-On sarà inaugurato entro metà 2018, inizierà la produzione di bioplastiche e darà lavoro a regime a circa 40 persone.