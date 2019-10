25 ottobre 2019- 17:54 Bio-On: Consob, intervenuti sin dall'inizio, esercitiamo a pieno poteri vigilanza

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Sul caso Bio-on Consob collabora attivamente con la Procura di Bologna. La collaborazione è intervenuta fin dalla fase iniziale delle indagini, avviate anche grazie all'impulso della Consob. Sulla vicenda Consob sta esercitando a pieno i suoi poteri di vigilanza". Così la Consob in un comunicato.Bio-on, rileva la Commissione, "è quotata all'Aim, piattaforma multilaterale di negoziazione, costituita come mercato non regolamentato. In quanto tale l'Aim non è sottoposto alla vigilanza della Consob se non per i profili relativi al contrasto degli abusi di mercato. Per questi profili Consob ha avviato, già dall'estate scorsa, tutte le verifiche del caso. Gli accertamenti sono tuttora in corso".