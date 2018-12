24 dicembre 2018- 11:43 Bioraffinerie, nuova vita a scarti e agli impianti

(AdnKronos) - Nuova vita agli scarti e nuova vita anche agli impianti industriali. La strategia circolare di Eni punta al riutilizzo dei materiali residui, principalmente oli alimentari esausti, grazie alla trasformazione delle sue raffinerie tradizionali in bioraffinerie. Obiettivo: produrre combustibili più puliti e di alta qualità. Primo esempio, a livello globale, la bioraffineria di Venezia cui seguirà quella di Gela. Eni da qualche anno si è impegnata nella produzione di biocarburanti adottando una strategia assolutamente innovativa (VIDEO). La raffineria di Venezia è stata trasformata e convertita in bioraffineria, utilizzando una tecnologia ‘proprietary Eni’ per la produzione di biocarburanti di altissima qualità. Eni sta inoltre sviluppando soluzioni che consentano la produzione di bio-olio da rifiuti organici.