BIOTECH, MARTEDì A MILANO ASSEMBLEA ASSOBIOTEC CON FOCUS INVESTIMENTI E RICERCA

28 aprile 2017- 16:29

Milano, 28 apr. (AdnKronos) - Attrazione degli investimenti e valorizzazione della ricerca, fra Human Technopole ed Ema, l'agenzia europea del farmaco. Questi i temi principali dell’assemblea annuale di Assobiotec, l'associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, che si riunisce martedì 2 maggio a Milano. I temi che faranno da filo conduttore agli interventi dei relatori sono quelli del titolo dell'assemblea: "Il Biotech in Italia tra Human Technopole ed Ema. Dall'attrazione degli investimenti alla valorizzazione della ricerca innovativa: le sfide che il Paese non può perdere". Il programma dei lavori prevede il saluto iniziale di un rappresentante della Camera di Commercio di Milano, l’intervento di Diana Bracco, presidente del Cluster Tecnologico Nazionale Alisei, e di Stefano Firpo, direttore generale per la Politica Industriale, la Competitività e le pmi del ministero per lo Sviluppo Economico, Mario Melazzini, direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Stefano Paleari, presidente del Comitato di coordinamento Human Technopole, introdotti in una tavola rotonda dal presidente di Assobiotec, Riccardo Palmisano, che tirerà le somme del primo anno di mandato e individuerà le priorità dell'associazione per il futuro.Chiuderanno i lavori dell'assemblea di Assobiotec Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia, e Maurizio Martina, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali. "Un parterre di relatori di altissimo profilo, in rappresentanza di istituzioni chiave per lo sviluppo futuro della biotecnologia in Italia, con i quali avremo modo di confrontarci su quanto è stato messo in atto finora ma soprattutto su cosa ancora è necessario fare per creare un ecosistema favorevole alla ricerca e all’innovazione biotech, con un occhio rivolto al suo finanziamento e al suo sviluppo industriale", dichiara Palmisano. "L’agenda dei lavori sarà focalizzata su alcune importanti sfide che il sistema Italia è chiamato oggi ad affrontare e che, a nostro avviso, ha il dovere di vincere per dare nuovo slancio al comparto delle biotecnologie applicate alle scienze della vita, all'agroalimentare, all'industria e ambiente. Mi riferisco in particolare alle eccezionali opportunità costituite da Human Technopole ed Ema ma anche a un progetto complessivo che va dagli incentivi fiscali e dalla semplificazione burocratica alla regia centralizzata e al trasferimento tecnologico", sottolinea.L’assemblea farà anche da cornice per l’Assobiotec Award, riconoscimento assegnato quest’anno a Riccardo Cortese, fondatore di Okairos, oggi Reithera. Un premio che, a poche ore dalla tragica e improvvisa scomparsa dello scienziato e imprenditore, ne sottolinea il ruolo rivestito nel mondo scientifico e imprenditoriale a livello mondiale.