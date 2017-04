BIOTECH: MARTEDì A MILANO ASSEMBLEA ASSOBIOTEC, FOCUS INVESTIMENTI E RICERCA (2)

28 aprile 2017- 16:07

(AdnKronos) - "Un parterre di relatori di altissimo profilo, in rappresentanza di istituzioni chiave per lo sviluppo futuro della biotecnologia in Italia, con i quali avremo modo di confrontarci su quanto è stato messo in atto finora ma soprattutto su cosa ancora è necessario fare per creare un ecosistema favorevole alla ricerca e all’innovazione biotech, con un occhio rivolto al suo finanziamento e al suo sviluppo industriale", dichiara Palmisano. "L’agenda dei lavori sarà focalizzata su alcune importanti sfide che il sistema Italia è chiamato oggi ad affrontare e che, a nostro avviso, ha il dovere di vincere per dare nuovo slancio al comparto delle biotecnologie applicate alle scienze della vita, all'agroalimentare, all'industria e ambiente. Mi riferisco in particolare alle eccezionali opportunità costituite da Human Technopole ed Ema ma anche a un progetto complessivo che va dagli incentivi fiscali e dalla semplificazione burocratica alla regia centralizzata e al trasferimento tecnologico", sottolinea.L’assemblea farà anche da cornice per l’Assobiotec Award, riconoscimento assegnato quest’anno a Riccardo Cortese, fondatore di Okairos, oggi Reithera. Un premio che, a poche ore dalla tragica e improvvisa scomparsa dello scienziato e imprenditore, ne sottolinea il ruolo rivestito nel mondo scientifico e imprenditoriale a livello mondiale.