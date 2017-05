BIOTECH: PALMISANO, CON EMA E HUMAN TECHNOPOLE PAESE FA SUL SERIO

2 maggio 2017- 16:20

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - La combinazione di Human Technopole ed Ema a Milano "significherebbe l’unione di due grandi investimenti strategici, due progetti di alto profilo scientifico e internazionale, ma soprattutto rappresenterebbe la conferma che il nostro Paese ha deciso di fare sul serio nel puntare su eccellenza scientifica e tecnologia come elementi chiave per rendere l’Italia più competitiva e attrattiva". A sostenerlo è Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, durante l'assemblea dell'associazione. Con l'Ema, sostiene, "ce la possiamo fare, a maggior ragione adesso che con lo sforzo congiunto di Comune Milano e Regione Lombardia, il Governo ha messo in campo l'ex ministro Enzo Moavero, l'uomo giusto al posto giusto. I tempi per la decisione sono molto brevi".