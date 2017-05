BIOTECH: PALMISANO, IMPRESE PICCOLE, MANCANO REGIA UNICA E INVESTIMENTI

2 maggio 2017- 15:29

Milano, 2 mag. (AdnKronos) - Il biotech può diventare in futuro un motore per la crescita del Pil e dell'occupazione del Paese, ma è necessario "creare un'ecosistema favorevole alla ricerca, all'innovazione e al suo finanziamento", attirando investimenti e creando un fondo di venture capital specializzato, che in altri contesti geopolitici hanno saputo aiutare le imprese del settore. Ne è convinto Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec. "Numericamente - spiega a margine dell'assemblea dell'associazione - le imprese del Biotech in Italia sono soddisfacenti (541 nel 2016, ndr), comparabili a quelle di altri Paesi concorrenti. Il problema è la dimensione: non riusciamo a fare crescere le nostre piccole imprese che nascono dalle università e dalle iniziative di ricercatori per farle diventare di una taglia tale da poter competere sul mercato globale".