19 settembre 2018- 17:44 Biotech: scienza protagonista a 'Biotech Week', al via dal 24 settembre

Milano, 19 set. (AdnKronos) - Scienza e biotecnologie protagoniste in oltre 35 città italiane. Al via, dal 24 al 30 settembre, la sesta edizione della Biotech Week. Sette giorni di eventi e manifestazioni per raccontare le biotecnologie e celebrare il ruolo chiave che il biotech ha, e sempre più potrà avere, nel migliorare la qualità della nostra vita. Una settimana durante la quale, lungo tutto lo stivale, oltre che in 4 continenti e 16 Paesi europei, sarà possibile intraprendere un affascinante viaggio alla scoperta di un settore che ha generato nel 2016 un fatturato di oltre 11,5 miliardi di euro a livello nazionale e che conta, a fine 2017, 571 imprese attive nelle aree salute, agricoltura e zootecnia, industria e ambiente."L’Italia, con 100 appuntamenti in programma, si conferma il Paese con il maggior numero di iniziative a livello europeo -spiega Riccardo Palmisano, presidente di Assobiotec, l’associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica, che promuove e coordina l’iniziativa a livello italiano fin dalla sua prima edizione-. Laboratori, conferenze, seminari, visite guidate, dibattiti pubblici sul ruolo e le potenzialità del biotech, così come spettacoli, playdecide, contest e tanti eventi a 'porte aperte' offriranno la rara occasione di conoscere e sperimentare in prima persona le innumerevoli applicazioni e le straordinarie opportunità che le biotecnologie offrono al miglioramento della vita di tutti". "Grazie a questa manifestazione, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, anche un pubblico di non esperti potrà avvicinarsi a un settore vitale, ad alto tasso di innovazione e potenzialmente strategico per la crescita economica futura di tutto il Paese", assicura Palmisano.