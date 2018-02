BIOTESTAMENTO: A VICENZA DA DOMANI RESIDENTI POSSONO DEPOSITARE DAT IN COMUNE

6 febbraio 2018- 17:40

Vicenza, 6 feb. (AdnKronos) - Da domani mattina anche l’ufficio di stato civile del Comune Vicenza, in piazza Biade, potrà raccogliere le disposizioni anticipate di trattamento, chiamate anche testamento biologico o biotestamento, come previsto dalla legge n. 219 del 22 dicembre 2017.Pertanto la persona, residente a Vicenza, maggiorenne e capace di intendere e di volere, può esprimere la propria volontà sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità."Il cittadino può depositare in Comune le proprie volontà in forma cartacea, utilizzando i numerosi moduli che si possono trovare in rete, anche di formati differenti. Nel caso in cui le condizioni fisiche non lo consentano, la persona può produrre una videoregistrazione che sarà conservata anch’essa in Comune. Il deposito del testamento biologico consegnato in una di queste forme verrà poi annotato in un apposito registro. Per questo servizio il cittadino non dovrà pagare nulla -ha spiegato l’assessore alla semplificazione e innovazione Filippo Zanetti-. Il cittadino deve anche nominare un fiduciario che si relazionerà con il medico o con le strutture sanitarie".