BIOTESTAMENTO: A VICENZA DA DOMANI RESIDENTI POSSONO DEPOSITARE DAT IN COMUNE (2)

6 febbraio 2018- 17:40

(AdnKronos) - L’assessore ricorda che “in alternativa si può predisporre e depositare un atto pubblico o una scrittura privata autenticata presso un notaio". "Si tratta di un tema delicato, che il Comune ha già trattato negli anni scorsi consentendo, in via sperimentale, di inserire in un apposito registro il nome dei 67 residenti che avevano depositato un testamento biologico da un notaio o da una persona o associazione fiduciaria -ha precisato Zanetti-. Queste persone verranno ricontattate per informarle in merito alla nuova normativa e per raccogliere allo stato civile le loro disposizioni".