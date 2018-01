BIOTESTAMENTO: PADOVA, UFFICI COMUNALI PRONTI AD ACCOGLIERE LE DAT

30 gennaio 2018- 16:52

Padova, 30 gen. (AdnKronos) - Padova è pronta ad accogliere le Disposizioni Anticipate di Trattamento. Con l’entrata in vigore, il 31 gennaio, della legge 219/2017 correntemente conosciuta come Legge sul Bio Testamento anche i Comuni dovranno essere pronti a ricevere le Dat. La legge infatti prevede che il maggiorenne capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, abbia la possibilità di “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. In altre parole si può indicare la propria volontà rispetto al fatto di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di esprimere consapevolmente tale opzione, secondo il principio per cui “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”. Le Dat possono essere redatte dal disponente anche per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.