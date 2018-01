BIOTESTAMENTO: PADOVA, UFFICI COMUNALI PRONTI AD ACCOGLIERE LE DAT (2)

30 gennaio 2018- 16:52

(AdnKronos) - "Gli uffici dello stato civile sono pronti, anche se mancano alcune precise disposizioni ministeriali - spiega l’assessora ai Servizi Demografici Francesca Brenciolini - La legge prevede un percorso di condivisione delle scelte consapevoli tra medico e paziente e da questo percorso nascono le Dat. Per quanto ci riguarda direttamente come Amministrazione abbiamo lavorato per essere pronti con gli uffici subito al momento dell’entrata in vigore della legge. Anche in questo caso Padova dimostra di essere al passo". Su Padovanet sono presenti le indicazioni dettagliate che saranno disponibili anche in opuscoli esplicativi cartacei. "Siamo tra i primi comuni ad attivarci per questo servizio - continua l’assessora - Il nuovo registro recepirà anche le disposizioni che sono state già consegnate da molti padovani in seguito alla delibera di Consiglio Comunale n. 2011/0077 del 19.9.2011 “Mozione sulla libertà, la dignità e il rispetto della persona nel caso del fine vita” e ricevute dalla Segreteria Generale dal 26 novembre 2011 al 30 gennaio 2018".