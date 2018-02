BIOTESTAMENTO: SINDACO PADOVA, DEPOSITERò IL MIO, NO AD ACCANIMENTO TERAPEUTICO

14 febbraio 2018- 18:46

Padova, 14 feb. (AdnKronos) - “Sul punto rispetto le opinioni di tutti ma io personalmente ho già chiesto tutta la documentazione e dopo essermi confrontato con il mio medico di fiducia depositerò anche il testamento biologico che mi riguarda". Ad annunciarlo è il sindaco di Padova, Sergio Giordani."E’ giusto che vi sia massima informazione alla cittadinanza su questa possibilità, ognuno in coscienza deve poter decidere liberamente - sottolinea - Tornando al personale, sono ovviamente molto attaccato alla vita, al suo valore, e all’affetto dei miei cari, ma sono anche contrario a forme di accanimento terapeutico quando la persona interessata esprime la volontà di non esservi sottoposto, e così chiederò anche per me”.