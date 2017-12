BIOTESTAMENTO: SINDACO PALERMO, ATTO DI CIVILTà GIURIDICA E SOCIALE

12 dicembre 2017- 16:29

Palermo, 12 dic. (AdnKronos) - "Un atto di civiltà giuridica e sociale". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha definito la legge sul testamento biologico aderendo all'appello nazionale rivolto al Parlamento per l'approvazione del testo. Domani, mercoledì 13 dicembre, alle 10.30, a Palermo, il comitato 'Esistono i diritti' ha promosso un sit in "di dialogo e speranza" davanti l'ingresso principale del tribunale "affinché il Senato approvi con urgenza la legge sul testamento biologico" e per condividere la lotta di Marco Cappato, sotto processo a Milano.