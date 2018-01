BITCOIN: LE MAIRE, CON GERMANIA VOGLIAMO REGOLAZIONE

18 gennaio 2018- 20:19

Parigi, 18 gen. (AdnKronos) - Francia e Germania puntano ad una "regolazione" del Bitcoin. Ad affermarlo, al termine di un incontro con il ministro delle Finanze tedesche, Peter Altmaier, è il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Sul Bitcoin condividiamo la stessa preoccupazione e con la Germania condividiamo l'ambizione di regolare la criptovaluta. Avremo un'analisi come Francia e Germania sui rischi legati ai bitcoin e avanzeremo delle proposte che saranno trasmesse in una posizione comune in vista del summit del G20 in Argentina", sottolinea Le Maire.