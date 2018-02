BLITZ CASAPOUND ALL'OSPEDALE DI BOLZANO

7 febbraio 2018- 11:46

Roma, 7 feb. (AdnKronos) - In fila per due con indosso una casacca rossa con il simbolo della tartaruga frecciata. Lunedì notte alcuni militanti di Casapound hanno fatto irruzione all'ospedale di Bolzano per protestare "contro i bivacchi abusivi nelle aree del pronto soccorso". Gli esponenti di estrema destra, immortalati in una diretta Facebook, hanno percorso i corridoi della struttura sanitaria attaccando ai muri un volantino emblematico che recita: "Luogo riservato a pazienti e malati e a visitatori di pazienti e malati". Un chiaro riferimento ai senzatetto che durante l'inverno si riparano dal freddo dormendo nel Pronto Soccorso."I senzatetto della città - spiega nel filmato social il consigliere di Casapound Andrea Bonazza - vengono qua a dormire nonostante sia stato aperto un centro per l'emergenza freddo che sta costando ai cittadini moltissimi soldi". Bonazza denuncia "una carenza di personale incredibile" e il fatto che medici e infermieri siano "costretti a lavorare in mezzo a questo schifo" mentre "pazienti e malati si devono trovare in situazioni orribili dove c'è gente ubriaca che piscia per terra, che fuma all'interno delle aree comuni del Pronto Soccorso". Conclude, infine, attaccando l'assessore alla Salute e al Sociale: "E' ora che la signorina Martha Stocker che pensa tanto ai profughi inizi a fare qualcosa per i suoi concittadini".