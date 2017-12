BLITZ POLARE PER L'IMMACOLATA

4 dicembre 2017- 11:12

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Ultime piogge stanno interessando le regioni meridionali con neve sopra i 900 metri circa. L’alta pressione delle Azzorre conquisterà il Paese per qualche giorno, poi il tempo cambierà nuovamente. La redazione web del sito www.iLMeteo.it avvisa che da giovedì nuova irruzione di aria polare raggiungerà l’Italia, innescando una nuova fase di tempo a tratti perturbato con nevicate fino a bassa quota.Venerdì pioggia e neve da quote collinari interesseranno molte regioni del Nord, piogge anche su regioni tirreniche con neve sopra i 1000 metri. Nel weekend dell’Immacolata il maltempo si porterà verso il Sud, ma l’Italia inizierà a subire un graduale raffreddamento con clima decisamente invernale su tutte le regioni.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il raffreddamento generale potrebbe favorire situazioni di precipitazioni nevose fino in pianura sulle regioni settentrionali, infatti da lunedì, i dati attuali di oggi, suggeriscono l’arrivo di una perturbazione atlantica che, date le basse temperature, potrebbe portare neve diffusa sulla pianura padana.