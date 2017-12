BLOGGER UCCISA A MALTA, 8 ARRESTI

4 dicembre 2017- 10:50

La Valletta, 4 dic. (AdnKronos) - La polizia maltese ha arrestato otto persone nell'ambito dell'indagine sull'omicidio della giornalista e blogger Daphne Caruana Galizia. Lo ha annunciato il primo ministro maltese, Joseph Muscat, precisando che gli arresti sono avvenuti questa mattina in diverse località. Si tratta, ha continuato il premier in una conferenza stampa, di cittadini maltesi, alcuni dei quali già noti alle forze dell'ordine. Ora, si legge sul sito di "Times of Malta", gli inquirenti hanno 48 ore per interrogare gli arrestati e incriminarli. Muscat ha già detto comunque che la polizia ritiene che gli arrestati siano gli esecutori dell'omicidio e che la polizia li teneva sotto controllo da qualche tempo prima dei raid di questa mattina. La 53enne giornalista, famosa per il suo blog con cui denunciava la corruzione dei politici, è stata uccisa con un'autobomba il 16 ottobre scorso. Il governo aveva offerto un milione di euro per informazioni che aiutassero a risalire ai colpevoli ed esperti internazionali, compresa l'Fbi, erano arrivati per aiutare nell'inchiesta.