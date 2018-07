9 luglio 2018- 11:06 Blue Panorama: rinnova flotta con un B737 e un B767

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - Blue Panorama Airlines rinnova ed amplia la propria flotta introducendo il quinto boeing 737-800 Next Generation dedicato alle rotte di corto-medio raggio e un Boeing 767-300 Extended Range per i collegamenti di lungo raggio. Blue Panorama grazie al sostegno del nuovo azionista, il Gruppo Uvet, continua dunque ad investire nella crescita e nello sviluppo della compagnia aerea, accelerando il rinnovamento del “parco macchine” , salito nel periodo estivo 2018 a 15 velivoli, con un miglioramento dell’efficienza e della qualita` dei servizi offerti ai propri clienti. Il Boeing 737-800 Next Generation, il quinto operativo nella flotta della compagnia, e` configurato con 189 posti e va ad integrare la flotta dedicata alle rotte di corto e medio raggio. Il Boeing 767- 300ER, con 271 posti in doppia configurazione in Business ed Economy, e` destinato ai collegamenti di lungo raggio. I B767-300ER sono stati tutti equipaggiati con nuovi e moderni sedili dotati di presa USB per consentire ai passeggeri di ricaricare i propri device durante il viaggio. Inoltre, su tutti i B767 e` stato predisposto un innovativo sistema di intrattenimento WI-FI che consente ai passeggeri di scaricare e vedere gratuitamente sul proprio device (smartphone, tablet, PC), un’ampia varietà` di contenuti multimediali come film, giochi e musica. “Gli investimenti nella compagnia del gruppo Uvet - dichiara l'amministratore delegato di Blue Panorama Airlines Giancarlo Zeni - stanno permettendo di rinnovare la flotta e incrementare i servizi di bordo per offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio sempre piu` piacevole e rilassante, migliorando la customer experience complessiva”.