BLUE PANORAMA: UGL, IL 10 FEBBRAIO SCIOPERO 4 ORE

22 gennaio 2018- 16:13

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - “Dopo che anche il secondo tentativo di dialogo con l’azienda esperito in sede ministeriale non è andato a buon fine, proclamiamo uno sciopero di quattro ore (dalle 10 alle 14) per sabato 10 febbraio per tutto il personale navigante (piloti e assistenti di volo) di Blue Panorama”. Ad annunciarlo in una nota il dipartimento nazionale degli assistenti di volo Ugl Trasporto Aereo. “Dopo anni lunghi e difficilissimi di gestione commissariale nell’azienda Blue Panorama, - spiega la nota - nei quali le organizzazioni sindacali hanno immancabilmente mostrato grande responsabilità, richiediamo un deciso cambio di marcia. Riteniamo quindi intollerabile l’attuale atteggiamento del management, sordo ed insensibile alle necessità dei lavoratori”. “È indispensabile una svolta che si configuri con l’immediata apertura di un tavolo di confronto fattivo per affrontare e risolvere gli atavici problemi dei dipendenti che da sempre hanno supportato l’azienda, continuando a dimostrare serietà e dedizione”, conclude l'Ugl.