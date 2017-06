BLUE WHALE: ASSESSORE SICILIA CONVOCA TAVOLO TECNICO, 'SUBITO RISPOSTE'

1 giugno 2017- 16:47

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - Un tavolo tecnico con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per trovare strategie concrete utili a fronteggiare il nuovo fenomeno del 'Blue Whale'. Dopo il primo sospetto caso scoperto a Palermo del gioco dell'orrore che spinge le vittime minorenni ad affrontare in cinquanta giorni altrettante prove estreme fino al suicidio anche la Regione siciliana si mobilità. "Nei prossimi giorni convocherò la Commissione per la devianza, sicurezza e inclusione sociale - dice all'AdnKronos l'assessore regionale alla Famiglia, Carmencita Mangano -. Come assessore, ma soprattutto come medico e psichiatra, sento la necessità di dare alle famiglie e ai ragazzi una risposta concreta che non sia fatta di slogan ma di soluzioni reali. Occorre capire al più presto come fronteggiare questo fenomeno che pur avendo il format di un gioco è una vera e propria devianza".Del tavolo tecnico che non si riunisce da tempo faranno parte rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, delle Prefetture, dell'Anci, delle Aziende sanitarie provinciali. Saranno coinvolti pediatri e neuropsichiatri infantili. Altamente evocativo per l'assessore, alla guida dell'assessorato da un paio di mesi, il nome usato per indicare il 'gioco': Blue Whale ossia Balena Blu. "I biologi marini ci dicono che questi cetacei spesso disorientati si spiaggiano e finiscono con il morire - prosegue Mangano -. Non si può allora non sentire l'urlo di queste esistenze 'spiaggiate', disorientate e pronte a morire. E' un dovere etico prima che politico intervenire per arginare questo fenomeno". Un gioco dell'orrore che per l'esponente della Giunta Crocetta "non è neppure un gioco", ma la celebrazione di "un rito deviato e malato, la manifestazione di un disagio fortissimo, che ha radici antiche, forse in un'infanzia negata, in nuclei familiari non sani". E il rischio emulazione legato alla diffusione mediatica dei casi sospetti scoperti? "C'è in questo caso come in altri perché persone fragili, esistenze più deboli possono non avere le risorse necessarie a elaborare le sollecitazioni esterne in modo adeguato. Anche per questo bisogna intervenire subito" conclude Mangano.