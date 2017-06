'BLUE WHALE', INDAGATA UNA 20ENNE MILANESE: è IL PRIMO CASO

19 giugno 2017- 17:28

Milano, 19 giu. - (Adnkronos) - C'è un primo indagato a Milano per 'Blue Whale', la pratica web composta da 50 prove che può spingere le giovani vittime fino al suicidio. A finire nel registro degli indagati è stata una 20enne milanese che, dopo le indagini della Polizia postale, coordinate dal pm Cristian Barilli, è stata iscritta per istigazione al suicidio.Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe convinto una ragazzina di 12 anni a procurarsi alcuni tagli e a inviarle le foto via Instagram. Dopo il recente sequestro del notebook e del telefono dell'indagata e l'acquisizione del cellulare della vittima, nei prossimi giorni si terrà un accertamento irripetibile per stabilire il tipo di messaggi inviati e se davvero siano stati spediti dall'indagata.