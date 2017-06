BLUE WHALE: PRESIDE, PER RAGAZZI FB è LA REALTà, DIPENDENZA DA INTERNET

1 giugno 2017- 11:27

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "Quanto sta accadendo è semplicemente allucinante. L'unico modo per fronteggiare questo gioco dell'orrore è informare i ragazzi sulle insidie di un uso distorto del web che se ben utilizzato, invece, è una grandissima risorsa per le giovani generazioni". Così Domenico Di Fatta, dirigente scolastico del liceo delle Scienze umane e linguistico 'Danilo Dolci' di Palermo, commenta con l'AdnKronos il primo caso sospetto di 'Blue Whale' nel capoluogo siciliano. Due scritte riconducibili al gioco dell’orrore che porta la vittima minorenne, attraverso 50 tappe, fino all’atto estremo del togliersi la vita, sono state scoperte dai carabinieri in via Assoro dentro un centro commerciale. Nelle frasi una certa Aurora dice di aver fatto il gioco della balena blu e annuncia il prossimo passo: il 4 giugno si toglierà la vita da un ponte di viale Regione siciliana. E con le indagini in città scatta anche la massima allerta. "Per i ragazzi oggi l'unica realtà è quella che viene veicolata attraverso Facebook - dice ancora Di Fatta -. Per loro è diventato un punto di riferimento e ogni cosa per aver l'avallo dell'autenticità deve passare da lì. Come educatori abbiamo l'obbligo di svelare agli studenti le insidie del web". Da tempo proprio l'istituto che sorge in un quartiere a rischio come Brancaccio ha attivato un protocollo con l'Azienda sanitaria provinciale. "Una psicologa viene a scuola una volta a settimana" spiega il preside.