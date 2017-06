BLUE WHALE: PRESIDE, PER RAGAZZI FB è LA REALTà, DIPENDENZA DA INTERNET (2)

(AdnKronos) - Così quando emergono casi di disagio giovanile dall'anoressia a presunti abusi sino al bullismo e al cyberbullismo, dopo un pre-colloquio effettuato dai docenti per verificare l'autenticità della segnalazione, scatta l'incontro con la specialista. "Abbiamo registrato un paio di episodi di cyberbullismo e siamo riusciti a intervenire in tempo - spiega Di Fatta -. Quello che preoccupa è che nella maggior parte dei casi i ragazzi non si rendono conto della pericolosità del loro comportamento, agiscono con inconsapevolezza e incoscienza". Ma per Di Fatta c'è un altro aspetto che merita attenzione. "C'è una vera e propria dipendenza dai cellulari - racconta -. Quando facciamo loro consegnare i telefoni durante le lezioni o i compiti in classe qualcuno con le lacrime agli occhi chiede di riaverli indietro". Una forma di dipendenza che porta anche a "una socialità distorta" avverte il dirigente scolastico. "Anche quando sono in gruppo spesso parlano tra di loro scambiandosi messaggi. Comportamenti che sono cresciuti in modo esponenziale negli ultimi anni e che certamente destano allarme". Cosa possono fare i genitori per arginare questo fenomeno? "Dovrebbero parlare di più con i ragazzi, spiegare loro in che misura Internet può essere pericoloso. Come educatori - conclude - abbiamo il dovere di ascoltare i nostri studenti, dialogare di più con loro per incrementare la loro consapevolezza".