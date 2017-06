BLUE WHALE: SOSPETTO CASO A PALERMO, ASSESSORE SICILIA 'SPORTELLI ASCOLTO IN SCUOLE'

1 giugno 2017- 13:21

Palermo, 1 giu. (AdnKronos) - "L’episodio di Palermo è al momento al vaglio delle indagini dei carabinieri. Resta, comunque, il fatto che purtroppo episodi di autolesionismo tra gli adolescenti non sono novità assolute e fenomeni recenti come quello del 'Blue Whale' fanno presa proprio su questi soggetti più sensibili e, quindi, più a rischio". Così l'assessore alla Salute della Regione siciliana, Baldo Gucciardi, commenta con l'AdnKronos il primo sospetto caso del gioco dell'orrore scoperto dagli investigatori dell'Arma nel capoluogo siciliano. Due scritte sono apparse in un centro commerciale. Due frasi in cui una certa Aurora dice di aver fatto il gioco della balena blu e annuncia il prossimo passo: il 4 giugno si toglierà la vita da un ponte di viale Regione siciliana."Per fronteggiare questo e altri fenomeni, come ad esempio il cyber bullismo - prosegue l'assessore -, esiste un protocollo che prevede un percorso tra scuole e il servizio dipendenze dell’assessorato alla Salute e che si concretizza con gli sportelli di ascolto all’interno degli istituti scolastici grazie all’accordo tra Miur e assessorato. Se si riscontrano singoli soggetti che presentano questi disagi - conclude Gucciardi -, vengono poi presi in carico dalle strutture Sert e Neuropsichiatria infantile delle Aziende sanitarie provinciali per essere poi seguiti da psicologi".