29 maggio 2019- 13:51 Blutec: Cisl, 'fusione Fca-Renault opportunità per Termini Imerese'

Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Siamo consapevoli del fatto che la fusione tra Fca e Renault può rappresentare per il polo industriale di Termini Imerese una grande opportunità. E' chiaro che bisogna entrare nel merito per capire i contorni dell'operazione e le possibili ricadute per i lavoratori Blutec e dell’indotto". Lo affermano il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Ludovico Guercio e il segretario provinciale Fim Cisl Antonio Nobile sottolineando che "anche in questo caso serve un forte intervento del governo regionale e nazionale per creare tutte le condizioni favorevoli per agevolare l’arrivo di eventuali investimenti che potrebbero portare alla risoluzione della vertenza". Il sindacato chiede al presidente Regione "di farsi carico in prima persona della vertenza". Noi, aggiungono, "come sempre siamo aperti a qualsiasi soluzione industriale che faccia ripartire il polo di Termini Imerese e che ridia speranza ai lavoratori, alle loro famiglie e a tutto il territorio". "Da troppo tempo i lavoratori della ex Fiat e dell’indotto aspettano una soluzione definitiva - sottolineano Giacomo Raneri e Dino Cirivello, coordinatore Fim Cisl Termini e responsabile zonale Cisl Termini - Se FCA e Renault dovessero scegliere il sito produttivo di Termini troverebbero non solo lo stabilimento in perfette condizioni e pronto alla produzione, ma anche delle professionalità che per oltre 40 anni hanno fatto grande FCA. Ovviamente, se così sarà, ci auguriamo che sia una soluzione definitiva e che coinvolga tutte le maestranze dirette e indotto".